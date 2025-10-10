Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Por causa de mulher: dupla vai a júri por tentar matar homem a tiros em Campo Grande

O ataque contra a vítima ocorreu em 7 de junho de 2020, no Jardim Inápolis

10 outubro 2025 - 09h11Vinícius Santos

Acontece nesta sexta-feira (10), no Tribunal do Júri de Campo Grande, o julgamento de Cleivton Mariano Venancio, o “Di Menor”, e Mike Mariano Venancio, ambos acusados de tentar matar a tiros Bruno Silva Miranda, em um crime motivado por ciúmes.

Conforme os autos do processo, o ataque ocorreu em 7 de junho de 2020, por volta das 5h15, na rua Caim, no bairro Jardim Inápolis. 

Segundo a denúncia do Ministério Público, Cleivton, agindo em conjunto com Mike, efetuou disparos de arma de fogo contra Bruno, provocando ferimentos graves. 

As investigações apontam que Mike forneceu a arma e levou Cleivton até o local do crime em uma motocicleta, para que o comparsa executasse o ataque.

Os disparos atingiram a vítima, mas Bruno sobreviveu após receber atendimento médico, o que impediu que o crime se consumasse. Ainda conforme a acusação, a motivação foi considerada fútil, já que o crime teria ocorrido por conta de uma briga motivada por ciúmes. 

Pouco antes dos disparos, Bruno e Mike teriam discutido e entrado em luta corporal devido ao fato de ambos terem mantido relacionamento com a mesma mulher.

O caso é julgado na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos. Os réus respondem por tentativa de homicídio.

Como funciona o júri popular?

O júri popular é previsto na Constituição Federal como garantia individual para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Ele funciona em duas fases.

A primeira é a instrução processual, em que se produzem provas e se decide se o caso vai ou não a julgamento.

A segunda é o julgamento em si, realizado por sete jurados escolhidos entre 25 convocados para a sessão. Essas pessoas, que não são juízes de carreira, formam o Conselho de Sentença e decidem o destino do réu.

No plenário, são ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, e depois o réu. Em seguida, acusação e defesa apresentam seus argumentos, podendo haver réplica e tréplica.

Depois, os jurados votam de forma sigilosa respondendo “sim” ou “não” aos quesitos apresentados pelo juiz. O magistrado anuncia a decisão final, que deve respeitar o que foi decidido pelos jurados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Barroso anuncia aposentadoria do STF
Política
Barroso anuncia aposentadoria do STF
Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul
Justiça
Projeto que reconhece doença renal crônica como deficiência em MS vai à sanção
Luan Felipe Santana Pereira, vítima fatal
Justiça
Juiz manda para a prisão grupo suspeito de execução premeditada no Pedrossian
Sede do TCE-MS -
Economia
TCE-MS libera MSGÁS para aplicar dinheiro em bancos privados
Agente de polícia judiciária -
Justiça
Justiça de Campo Grande condena policial por maracutaia com veículo do Estado
Antiga rodoviária de Campo Grande
Cidade
MPMS mira atrasos e aumento de custos na reforma da antiga rodoviária de Campo Grande
Momento em que o suspeito chega a prisão
Justiça
Assassinato motivado pelo "jogo do tigrinho": acusado pega 17 anos de prisão
Sophia de Jesus Ocampo morreu e caso ainda segue sem respostas
Justiça
Falhas na proteção: juiz condena Estado e Município a pagar R$ 430 mil aos pais de Sophia
Casa onde ocorreu o crime -
Polícia
"Psicopata", diz comandante do Choque sobre assassinato de idoso no Caiobá
Tribunal Regional do Trabalho 5ª Região da Bahia
Justiça
'Adotada' aos 6 anos, jovem será indenizada após 20 anos de trabalho forçado na Bahia

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado