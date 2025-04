Por execução no Guanandi, matador de aluguel é condenado a 12 anos de prisão

Christian de Queiroz Oliveira, acusado de ser um "matador de aluguel", foi condenado nesta terça-feira (1º) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande pelo assassinato a tiros de Cristian Alcides Ramires Valiente, ocorrido em 21 de outubro de 2022, no bairro Guanandi.

O julgamento foi realizado na 1ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Carlos Alberto Garcete. O réu foi sentenciado a 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio doloso qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal.

O Conselho de Sentença reconheceu tanto a materialidade quanto a autoria do crime, mas decidiu afastar a qualificadora da dissimulação, além de rejeitar as demais teses apresentadas pela defesa.

A defesa técnica do réu sustentou a absolvição, o reconhecimento da causa de diminuição de pena por "violenta emoção", o afastamento das qualificadoras e, caso houvesse condenação, o reconhecimento da atenuante da confissão. Ele poderá recorrer da sentença.

