Por falta de qualificação para cargo, Justiça suspende posse da presidente do Iphan

Priscilla Porangaba, com informações da Agência Brasil

AJustiça Federal do Rio de Janeiro suspendeu a nomeação e posse de Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para o cargo de presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), na noite dessa quarta-feira (10).

Segundo a decisão deferida pelo juiz Adriano de França, da 28ª Vara Federal, Larissa não tem formação e experiência profissional para assumir o cargo.

Aação popular foi movida pelo deputado federal, Marcelo Calero. Além disso, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou uma manifestação na ação na qual aponta que Larissa Dutra tem graduação em Turismo e Hotelaria pelo Centro Universitário do Triângulo e cursa atualmente pós-graduação lato sensu em “MBA Executivo em gestão estratégica de marketing, planejamento e inteligência competitiva” na Faculdade Unileya.

Larissa, que é servidora do Ministério do Turismo, assumiu a presidência após o órgão ficar cinco meses sem um titular, desde a exoneração de Kátia Bogéa.

Ainda conforme a publicação, a graduada em Turismo foi nomeada ao cargo no dia 11 de maio, pouco tempo depois do presidente Jair Bolsonaro tecer críticas à atuação do Iphan.

Deixe seu Comentário

Leia Também