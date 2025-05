Por homicídio brutal, "Marquinho" é condenado a 13 anos de prisão em Campo Grande

Marcos Venícius Moreira Molina, de 20 anos, o “Marquinho”, foi condenado nesta quarta-feira (21) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande por homicídio qualificado. Ele foi acusado de participar da morte de Alex Biadaszkiewcz, ocorrida em 22 de dezembro de 2022.

O Conselho de Sentença decidiu pela condenação. A pena fixada foi de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado. A sentença foi proferida pelo juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

Em juízo, Marcos negou participação, mas, conforme a sentença, ele havia confessado o crime durante a fase policial. A execução da pena será imediata, seguindo entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1068), que garante a soberania dos veredictos do júri. Mesmo que recorra, o réu seguirá preso.

A defesa pediu absolvição por clemência, mas o pedido foi rejeitado pelos jurados. Marcos foi condenado por homicídio com motivo torpe, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Além da pena, o réu foi condenado a pagar indenização mínima de R$ 10 mil, corrigidos monetariamente, aos sucessores da vítima, por danos morais. A motivação do crime seria uma dívida de drogas da vítima com os acusados.

O crime

O corpo de Alex foi encontrado em um imóvel abandonado, na Rua da Península, esquina com a Rua Marambaia. Segundo denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ele foi espancado com um pedaço de tanque de lavar roupas. Mesmo caído, continuou sendo agredido com socos, chutes e pedaços de concreto. Morreu no local.

Outro envolvido no crime, Adryan Júnior Balbino dos Santos, foi morto a tiros em julho de 2023, no Bairro Guanandi, e não chegou a ser julgado.

