Justiça

Por legítima defesa, Justiça absolve acusado de matar menor em Campo Grande

O Tribunal de Justiça manteve a absolvição de Mateus dos Santos Centurión, assistido pela Defensoria Pública Estadual

01 outubro 2025 - 10h12Vinícius Santos
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a absolvição de Mateus dos Santos Centurión, de 30 anos, acusado de matar Cristian Barros dos Santos (17 anos) com golpes de faca em 9 de dezembro de 2017, na rua Jussara, no bairro Guanandi, em Campo Grande.

Em maio deste ano, o juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, já havia absolvido o acusado ao reconhecer a legítima defesa. Contra essa decisão, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) recorreu, pedindo que Mateus fosse condenado por lesão corporal seguida de morte.

No entanto, a 2ª Câmara Criminal do TJMS negou provimento ao recurso e decidiu, de forma unânime, manter a sentença de primeira instância. O relator do processo foi o desembargador Waldir Marques.

Segundo o magistrado, embora Mateus tenha confessado que desferiu dois golpes de faca contra a vítima, o acusado demonstrou coerência ao relatar que agiu para se defender de uma agressão injusta e iminente. 

Ele afirmou que a vítima, que estava embriagada no dia dos fatos, iniciou o conflito e o perseguiu até dentro de sua residência, onde o réu acabou utilizando a faca como forma de cessar o ataque.

Ainda conforme o relator, não houve desproporcionalidade na reação, já que o acusado usou o meio que tinha à disposição para se proteger. O próprio réu disse em interrogatório que poderia ter desferido mais golpes, mas não o fez, o que reforçou, segundo o desembargador, a intenção de apenas repelir a agressão.

Com base nos depoimentos e nas provas, a Câmara concluiu que restou caracterizada a legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, e confirmou a absolvição de Mateus dos Santos Centurión. Mateus foi assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS).

