Posse de Dino no STF está marcada para 22 de fevereiro

O ministro da Justiça Flávio Dino, aprovado para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) em sabatina no Senado na quarta-feira (13), deve assumir o novo cargo na Corte somente após o carnaval de 2024.

Como é de praxe, Dino se reuniu com o presidente do STF, o ministro Luís Roberto Barroso, nesta quinta-feira (14) para discutir detalhes da posse, como uma eventual data para assumir o cargo.

Foi após essa reunião que o futuro ministro do Supremo anunciou que a posse deve ficar para a segunda quinzena de fevereiro. "Eu preciso fazer um processo de transição relativo ao ministério da Justiça", disse Dino.

Ele ficará no ministério da Justiça até a transição do novo chefe da pasta, e após isso, deve retornar ao Senado até a posse no Supremo.

