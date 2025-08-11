Precisa da Justiça Itinerante? Confira a rota desta semana

Sem atendimento nesta segunda-feira (11), os serviços da Justiça Itinerante nesta semana vão de terça a quinta-feira, e tem prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas, em seis bairros de Campo Grande das 7 horas às 11h30.

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

São aceitas ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual, entre outros serviços.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota

Terça-feira (12/8)

Unidade I: Nova Campo Grande – Av. Dois,21, em frente à E.M Fauze Scaff Gattass Filho

Unidade II: Coronel Antonino – Av. Pres. Castelo Branco, em frente ao Quartel do Corpo de Bombeiros Militar



Quarta-feira (13/8)

Unidade I: Pioneiros - Rua Ana Luísa de Souza, 1.090, em frente ao CEINF São José

Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida

Quinta-feira (14/7)

Unidade I: Universitário - Av. Guaicurus, esquina com a Rua Marques de Olinda, em frente ao UPA

Unidade II: Coophavila II - Rua dos Recifes, 981, em frente a USF Dr. Alfredo Neder



