Prefeita apresenta avanços na educação infantil em reunião no TCE-MS

Representantes do Comitê do Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância, junto ao presidente do TCE-MS e relator das contas de Campo Grande, reuniram-se na manhã de ontem, segunda-feira (30), com a prefeita Adriane Lopes (PP) e com o secretário municipal de educação, Lucas Henrique Bitencourt de Souza, e a secretária de finanças e planejamento, Márcia Hokama, visando discutir ações na área da educação da capital.

O coordenador-geral do Comitê da Primeira Infância do TCE-MS, conselheiro Célio de Lima, destacou que a reunião foi solicitada pela administração municipal de Campo Grande com o intuito de expor os esforços direcionados à resolução do déficit de vagas em creches.

Lima ressaltou a percepção positiva em relação ao compromisso demonstrado pela prefeitura durante o encontro, afirmando: "O que a gente observou é que houve um avanço na tentativa de uma solução para o problema do déficit de vagas em creches aqui na Capital. Saímos esperançosos da reunião com relação ao compromisso da prefeitura."

O secretário de educação disse que a intenção é “mostrar o que Campo Grande tem feito, ouvir as demandas e aprender com o Tribunal de Contas. Acreditamos que se caminharmos de mãos dadas, a primeira infância vai beneficiada. Nosso maior desafio é a ampliação do número de vagas e estamos trabalhando nisso, buscando parcerias para a ampliação de vagas e construção de novas escolas”, explicou o secretário de educação de Campo Grande, Lucas Bitencourt.

Uma equipe formada por 12 auditores do TCE-MS, visitou, entre os dias 24 a 26 de abril, 18 escolas municipais urbanas, abrangendo mais de 4 mil alunos matriculados. Na ação foram analisados itens como acessibilidade, estrutura e conservação, saneamento básico e energia elétrica, sistema de combate a incêndios, alimentação, esporte, recreação e espaços pedagógicos.

A prefeita Adriane Lopes afirmou que educação é prioridade para a atual gestão. “Desde que assumimos a prefeitura estamos trabalhando e buscando soluções rápidas para as pautas de Campo Grande. A reunião de hoje com esse comitê, hoje traz para Campo Grande um alívio e nós percebemos que o TCE está focado na primeira infância e essa integração vai trazer respostas rápidas para as demandas da nossa cidade”.

Ao final da reunião, o presidente da Corte de Contas, afirmou que a reunião foi extremamente produtiva e promissora. “Nós começamos aqui uma discussão em busca de soluções para o problema da falta de vagas nas creches e sobre o setor educacional como um todo. Nós estamos discutindo primeira infância, porém a nossa preocupação envolve todo o sistema educacional. A prefeita compareceu junto com sua equipe técnica para nos mostrar como ela recebeu a prefeitura e qual a perspectiva até o final da sua gestão. Na discussão chegamos a conclusão que, com a união de esforços do grupo de cooperadores que envolve o TJMS, MPMS, a Defensoria Pública e Assomasul, apontaremos sugestões e possibilidades para a solução do problema”.

Também participaram da reunião a defensora pública Débora Paulino, a procuradora de justiça Vera Vieira e a desembargadora Elizabete Anache e o representante da Assomasul, Dráuzio Jucá Pires.

