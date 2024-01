Prefeito e secretário são condenados por precariedade no transporte escolar em Nioaque

O prefeito do município de Nioaque, Valdir Couto de Souza Júnior, e o Secretário Municipal de Educação, Emerson Augusto Nahabedian Ramos, foram condenados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) devido a irregularidades na aplicação de verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) no ano de 2023.

A condenação, que inclui multas, foi publicada no Diário Oficial da corte de contas nesta quarta-feira (31). A decisão foi unânime e baseada em uma auditoria que revelou deficiências no transporte escolar dos alunos, abrangendo questões de segurança, conforto e mecânica dos veículos utilizados. Além disso, foram apontadas falhas na aplicação dos recursos do Fundeb, especialmente relacionadas ao pagamento dos servidores cedidos.

Os gestores condenados, Valdir Couto de Souza Júnior e Emerson Augusto Nahabedian Ramos, não apresentaram respostas ou justificativas aos questionamentos feitos durante a auditoria.

Entre os principais problemas identificados na auditoria, destacam-se:

- A necessidade de manutenção em grande parte dos veículos, incluindo questões mecânicas e itens de conservação e segurança.

- Falta de controle adequado da quilometragem percorrida pelos veículos terceirizados, podendo resultar em prejuízo aos cofres públicos.

- Estimativa de que o tempo de permanência de alguns alunos nos veículos ultrapassa o permitido de 4 horas diárias.

- Ausência de regulamentação do serviço de transporte escolar em âmbito local.

- Veículos terceirizados que não atendem aos requisitos previstos em licitação.

- Falhas nas planilhas de custos, necessitando de revisão nos valores pactuados.

Diante das irregularidades constatadas, o TCE-MS decidiu pela aplicação de multas no valor de 100 UFERMS aos responsáveis, divididas igualmente entre o prefeito Valdir Couto de Souza Júnior e o secretário Emerson Augusto Nahabedian Ramos. Foi concedido um prazo de 45 dias úteis para o recolhimento da multa ao FUNTC/MS.

Além das sanções, o TCE-MS recomenda ao município de Nioaque a adoção de medidas corretivas e preventivas, tais como a manutenção dos veículos, regulamentação do serviço de transporte escolar, fiscalização eficiente da quilometragem, ajustes nos contratos e valores, e conscientização dos alunos sobre a importância do uso do cinto de segurança.

O documento completo da decisão pode ser conferido aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também