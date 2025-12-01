Menu
Justiça

Prefeitura de Campo Grande pode ser multada por não abrir UPA-VET 24h

A promotora Luz Marina classificou como "descaso" a postura e pediu à Justiça que imponha multa para pressionar a gestão a cumprir o acordo firmado em 2021

01 dezembro 2025 - 12h36Vinícius Santos
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul - Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -   (Foto: Ilustrativa/MPMS)

A promotora de Justiça do MPMS, Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, solicitou à Justiça a aplicação de multa contra a prefeitura de Campo Grande, gestão Adriane Lopes (PP), por descumprimento de um acordo que previa atendimento veterinário de urgência e emergência em regime ininterrupto (24 horas) para cães e gatos, a chamada Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPA-VET).

O processo tramita na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, sob comando do juiz Eduardo Lacerda Trevisan. A promotora solicita a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento do acordo firmado em fevereiro de 2021.

Em manifestação, Luz Marina aponta que a gestão municipal demonstra “total descaso” com a política pública de bem-estar animal em Campo Grande e destaca a necessidade de imposição coercitiva para garantir o cumprimento das obrigações assumidas. A promotora ainda observa que a prefeitura vem protelando a adoção das providências necessárias, atrasando a ativação da UPA-VET.

Para forçar o cumprimento do acordo, o juiz determinou a remessa do caso ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para que seja designada uma audiência de conciliação. Até o momento, ainda não há data definida para a audiência.

