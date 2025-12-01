Prefeitura de Campo Grande pode ser multada por não abrir UPA-VET 24h

A promotora de Justiça do MPMS, Luz Marina Borges Maciel Pinheiro, solicitou à Justiça a aplicação de multa contra a prefeitura de Campo Grande, gestão Adriane Lopes (PP), por descumprimento de um acordo que previa atendimento veterinário de urgência e emergência em regime ininterrupto (24 horas) para cães e gatos, a chamada Unidade de Pronto Atendimento Veterinário (UPA-VET).

O processo tramita na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, sob comando do juiz Eduardo Lacerda Trevisan. A promotora solicita a imposição de multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento do acordo firmado em fevereiro de 2021.

Em manifestação, Luz Marina aponta que a gestão municipal demonstra “total descaso” com a política pública de bem-estar animal em Campo Grande e destaca a necessidade de imposição coercitiva para garantir o cumprimento das obrigações assumidas. A promotora ainda observa que a prefeitura vem protelando a adoção das providências necessárias, atrasando a ativação da UPA-VET.

Para forçar o cumprimento do acordo, o juiz determinou a remessa do caso ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para que seja designada uma audiência de conciliação. Até o momento, ainda não há data definida para a audiência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também