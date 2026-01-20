Menu
Menu Busca terça, 20 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Justiça

Prefeitura defende cobrança de IPTU e Taxa do Lixo mesmo sob risco de ilegalidade

A defesa foi apresentada em ação movida pela Ordem dos Advogados (OAB/MS), na qual a gestão sustenta que, caso a cobrança seja considerada ilícita, o contribuinte poderá buscar a restituição dos valores na Justiça

20 janeiro 2026 - 09h54Vinícius Santos
Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação - Valor do IPTU tem sido alvo de reclamação -   (Divulgação)

A prefeitura de Campo Grande pediu à Justiça que não suspenda a cobrança do IPTU 2026, mesmo diante da ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), que contesta o aumento considerado “abusivo e exorbitante” do imposto, principalmente em razão da majoração da Taxa do Lixo.

A manifestação do Município ocorre no âmbito de um Mandado de Segurança Cível, em tramitação na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, no qual a OAB/MS questiona a legalidade da majoração, considerada "ilegal e abusiva", conforme aponta a entidade.

Na defesa apresentada, a prefeitura sustenta que não houve aumento de imposto, mas apenas uma “classificação e atualização de dados cadastrais” dos imóveis, por meio do Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI), instituído pelo Decreto nº 16.402/2025. Segundo a gestão municipal, o novo modelo teria sido baseado em estudo técnico com mapas, dados reais e georreferenciamento de todos os imóveis da cidade, cruzando essas informações com as rotas dos caminhões de coleta de lixo.

De acordo com o Município, o critério adotado seria simples: imóveis localizados em vias por onde o caminhão de lixo passa entram na cobrança; os que não estão nessas rotas ficam fora. A prefeitura argumenta que, antes, muitos imóveis recebiam o serviço sem pagar a taxa, o que teria gerado uma suposta injustiça fiscal. Segundo a administração, o estudo apenas corrigiu essas “omissões”.

Para a gestão municipal, a reclassificação teria como objetivo promover justiça fiscal, fazendo com que a cobrança seja condizente com a realidade econômica do imóvel. A Prefeitura afirma que isso “não pode ser confundido com majoração de alíquota ou alteração de base de cálculo por ato infralegal”.

Sobre o IPTU em si, a Procuradoria Municipal nega qualquer aumento real e afirma que o imposto teria sido reajustado apenas pela recomposição inflacionária, no percentual de 5,32%, conforme o IPCA-E, previsto no Decreto nº 16.422/2025. Segundo o Município, “a mera correção monetária da base de cálculo não constitui majoração de tributo”.

Apesar de negar aumento, a prefeitura deixa claro que a arrecadação é prioridade, mesmo que futuramente a cobrança venha a ser considerada indevida. Na defesa, o Município afirma que não há risco de dano à população, pois o pagamento de tributo indevido seria “plenamente reparável” por meio da repetição do indébito, seja pela via administrativa ou judicial.

Em outras palavras, a prefeitura defende que o cidadão pague agora e, caso a Justiça entenda que a cobrança é ilegal, cobre depois. O próprio Município sustenta que isso afasta qualquer urgência para concessão de liminar, já que, segundo a tese apresentada, o prejuízo seria reversível apenas para o contribuinte, não para os cofres públicos.

A prefeitura alega ainda que uma eventual suspensão do IPTU ou da Taxa do Lixo causaria um “dano inverso e gravíssimo” à ordem econômica do Município. A gestão afirma que a interrupção da cobrança ou a manutenção do desconto de 20%, bem como a autorização para pagamento do chamado “valor incontroverso”, resultaria em uma perda de arrecadação imediata e “incalculável”, comprometendo a sustentabilidade financeira da administração municipal.

No pedido, o Executivo sustenta ainda que a Justiça não deve intervir na cobrança do IPTU 2026, sob o argumento de que o Município tem o dever constitucional de zelar pelo equilíbrio fiscal e pela prestação contínua dos serviços públicos. Segundo a prefeitura, uma decisão judicial que suspenda a exigibilidade do imposto poderia gerar um déficit orçamentário imediato e irreversível, com risco de paralisação dos serviços públicos.

A defesa vai além e afirma que a manutenção do lançamento dos tributos seria uma “medida de prudência”, recomendando que se aguarde o desfecho do processo. Enquanto isso, o contribuinte que se sentir prejudicado poderia, individualmente, optar por não pagar e discutir o débito na Justiça ou quitar o imposto e, somente ao final, buscar a restituição dos valores.

Por fim, a prefeitura também tenta barrar a ação da OAB/MS no campo processual. Alega que o Mandado de Segurança Coletivo enfrenta “óbices intransponíveis”, como suposta ilegitimidade ativa da entidade, inadequação da via eleita e até perda do objeto, pedindo a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Na prática, a posição adotada pela gestão municipal deixa explícito que, para a prefeitura, a arrecadação deve ser mantida a qualquer custo, transferindo ao cidadão o ônus de pagar agora e discutir depois, mesmo diante de questionamentos jurídicos relevantes.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prisão - Foto: Ilustrativa -
Internacional
"Não é eficaz", diz ONU ao criticar aumento da pena de morte pelo mundo
Fachada de prédio do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
Justiça
Justiça converte para domiciliar prisão de suspeito por fraude no INSS
Carreta da Justiça
Justiça
Carreta da Justiça retoma atendimentos e inicia calendário de 2026 em Alcinópolis; confira rota
Carteira de trabalho
Justiça
Mesmo com 13 anos de serviço, pastor não tem vínculo reconhecido com igreja em MS
Imagem da urna eleitoral eletrônica
Política
Avanço da inteligência artificial impõe novos desafios às eleições de 2026, diz MPMS
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Geral
MPMS investiga servidores públicos por suspeita de acúmulo irregular de cargos e salários
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Mulher que tentou matar o ex a facadas em Campo Grande pega dois anos de reclusão
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante percorre bairros da Capital com serviços jurídicos gratuitos; confira
Banco Master
Justiça
Toffoli prorroga por mais 60 dias investigações sobre o caso Master
Ministro Gilmar Mendes
Justiça
Gilmar Mendes nega pedido de prisão domiciliar a Bolsonaro

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio