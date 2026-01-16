Menu
Menu Busca sexta, 16 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Prefeitura diz que não houve aumento de taxas no IPTU e defende 'correção' na Justiça

Em resposta à ação judicial movida pela Associação dos Advogados Independentes, a gestão municipal afirmou que não houve ilegalidade requerendo o fim do processo

16 janeiro 2026 - 11h55Vinícius Santos     atualizado em 16/01/2026 às 13h10
Prefeita de Campo Grande, Adriane LopesPrefeita de Campo Grande, Adriane Lopes   (Foto: Adriano Miguel)

Em manifestação encaminhada à Justiça, a prefeitura de Campo Grande, sob a gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), tentou afastar as críticas ao aumento de até 400% no carnê do IPTU, alvo de ação da Associação dos Advogados Independentes (ADVI).

No posicionamento, a administração sustenta que o Decreto Municipal nº 16.402/2025, responsável por definir a forma de lançamento e pagamento da Taxa de Lixo em 2026, não representa inovação jurídica. 

A argumentação, porém, ignora o impacto da medida sobre os contribuintes e o fato de que a atualização do decreto anterior, baseada no Perfil Socioeconômico Imobiliário (PSEI), resultou em reajustes expressivos, questionados por entidades e alvo de contestação judicial.

A prefeitura destacou que a Lei Complementar Municipal nº 308/2017 já previa o uso do PSEI como fator de cálculo da taxa. O decreto, portanto, apenas atualizou e regulamentou o mapa e os dados do PSEI, por meio de estudo técnico de georreferenciamento e cruzamento de informações, "corrigindo distorções históricas" de imóveis subtributados ou que recebiam o serviço de coleta de lixo sem pagamento devido.

A gestão municipal reforçou que não houve criação ou aumento de taxa. O que mudou foi a forma de identificar os imóveis que efetivamente recebem o serviço, corrigindo omissões históricas e promovendo justiça fiscal, evitando que uns pagassem enquanto outros permaneciam isentos. 

A prefeitura explica que essa reclassificação não pode ser confundida com majoração de alíquota ou alteração da base de cálculo por ato infralegal, sob pena de engessar a administração.

Brecha aprovada por vereadores

A prefeitura destacou que a atualização via decreto está respaldada pela Lei Complementar Municipal 308/2017, que instituiu a taxa de coleta. O artigo 11 da lei prevê que o Executivo pode regulamentar casos omissos por ato do Secretário Municipal de Finanças e Planejamento, o que embasa legalmente o decreto.

Prefeitura fala em “atualização monetária”

No documento judicial, a administração negou que tenha havido majoração do imposto e esclareceu que a única alteração foi atualização inflacionária de 5,32% pelo IPCA-E. A Prefeitura enfatizou que não houve alteração dos valores reais da tabela que exigisse nova aprovação legislativa, cumprindo o princípio da legalidade.

Pedidos

A defesa do município, representada pela procuradora Cecilia Saad Cruz Rizkallah, solicitou a extinção do processo, alegando inadequação da via eleita (vedação de Ação Civil Pública em matéria tributária) e ilegitimidade ativa da ADVI.

Caso as preliminares sejam rejeitadas, a prefeitura pede a suspensão do processo judicial e o indeferimento integral das alegações da ADVI. A ação tramita na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos e ainda não tem decisão da Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Justiça
Moraes abre inquérito sobre vazamento de dados de ministros
Jefferson, conhecido como 'Brunão' morreu aos 23 anos
Justiça
Após 15 anos, assassino de 'Brunão' começa a cumprir pena por morte ocorrida na Valley
Zeca do PT - FOTO: Lucas Caxito  
Justiça
Zeca do PT cobra R$ 181 mil por ter sido exposto por promotores do MPMS
Menina sofria violência sexual -
Justiça
TJMS mantém 8 anos de prisão a homem que abusou sexualmente de menor
Papudinha
Justiça
Papudinha foi determinada após Bolsonaro pedir prisão domiciliar
Fachada Central de Atendimento ao Cidadão
Justiça
Justiça barra novo pedido de liminar contra o IPTU em Campo Grande
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Transparência
Ouvidoria da Justiça de MS recebeu mais de 1,6 mil reclamações em 2025
Viatura PCMS -
Polícia
Investigação sobre assassinato com golpes de pá em Campo Grande é arquivada
Suspeito com a arma na mão
Justiça
Justiça torna réu homem que matou Edson a tiros em conveniência na Capital
Reunião Colégio de Procuradores -
Justiça
MPMS define Comissão Eleitoral para escolha de Procurador-Geral de Justiça

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
Imagem ilustrativa
Polícia
Homem morre em confronto com o Batalhão de Choque em Campo Grande
Motos apreendidas - Foto: Divulgação
Polícia
Polícia desmantela esconderijo de motos furtadas no bairro Nhanhá e prende casal