Prefeitura e Consórcio não chegam a acordo sobre tarifa do transporte coletivo na Capital

A audiência de conciliação realizada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) entre a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus, ocorrida na tarde de terça-feira (19), para discutir a data de reajuste da tarifa do transporte coletivo, encerrou-se sem acordo entre as partes.

O encontro foi presidido pelo desembargador Eduardo Machado Rocha, que optou por manter sua decisão anterior, suspendendo uma liminar expedida por uma juíza de primeira instância que determinava o reajuste imediato da tarifa.

Dessa forma, o valor da tarifa permanece inalterado, mantendo-se em R$ 4,65. Todas as partes envolvidas agora têm o prazo estabelecido por lei para se manifestarem sobre a situação, apresentando suas alegações e argumentos. Após esse período, a Justiça tomará uma nova decisão sobre o reajuste tarifário.

O impasse entre a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus em relação à tarifa do transporte coletivo continua na Justiça.

