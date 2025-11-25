Menu
Preso, Bolsonaro cumprirá pena de trama golpista na PF; generais também são presos

Ex-presidente foi condenado a mais de 27 de prisão pela trama golpista

25 novembro 2025 - 15h30Luiz Vinicius     atualizado em 25/11/2025 às 15h40
Bolsonaro ficará em regime fechado na PFBolsonaro ficará em regime fechado na PF   (Reuters/Mateus Bonomi)

O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciará o cumprimento da pena por trama golpista na sede da Polícia Federal, em Brasília. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão e já estava preso preventivamente desde sábado, dia 22, por tentar romper a tornozeleira.

Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira também foram presos nesta terça-feira, dia 25, e darão início ao cumprimento da pena, imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Ao determinar a prisão imediata dos sete réus, o ministro também indicou o local do início do cumprimento das condenações. Os mandados de prisão já foram cumpridos.

Confira as penas e o local de prisão

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;
Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos;
Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Almir Garnier - ex-comandante da Marinha: 24 anos;
Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;
Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

General Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;
Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa: 19 anos;
Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias
Atualmente foragido nos Estados Unidos.

Vanguard - Sound

