Preso, Bolsonaro cumprirá pena de trama golpista na PF; generais também são presos

O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciará o cumprimento da pena por trama golpista na sede da Polícia Federal, em Brasília. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão e já estava preso preventivamente desde sábado, dia 22, por tentar romper a tornozeleira.

Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira também foram presos nesta terça-feira, dia 25, e darão início ao cumprimento da pena, imposta pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Ao determinar a prisão imediata dos sete réus, o ministro também indicou o local do início do cumprimento das condenações. Os mandados de prisão já foram cumpridos.

Confira as penas e o local de prisão

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República: 27 anos e três meses;

Local de prisão: Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato a vice-presidente na chapa de 2022: 26 anos;

Local de prisão: Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Almir Garnier - ex-comandante da Marinha: 24 anos;

Local de prisão: Instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.

Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal: 24 anos;

Local de prisão: 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

General Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI): 21 anos;

Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.



Paulo Sérgio Nogueira - ex-ministro da Defesa: 19 anos;

Local de prisão: Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin): 16 anos, um mês e 15 dias

Atualmente foragido nos Estados Unidos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também