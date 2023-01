Preso desde 2017, ex-diretor do IPCG é absolvido pela justiça

O ex-diretor do Instituto Penal de Campo Grande (IPCG), Fúlvio Ramires da Silva, preso em 2017 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) durante a “Operação Chip”, foi absolvido das acusações frutos da ação.

Segundo o advogado de defesa, José Roberto da Rosa, Fúlvio era acusado de Peculato, Concussão, Falsidade Ideológica, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro pela operação. Outros três presos na operação foram condenados à prisão.

A decisão de se absolver o ex-diretor do IPCG foi assinada pelo juiz Waldir Peixoto Barbosa, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Campo Grande, após leitura das Alegações Finais da defesa, na última quarta-feira (18).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também