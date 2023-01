Presos em Brasília, 11 sul-mato-grossenses são liberados com tornozeleiras

Dos 32 sul-mato-grossenses presos por atos golpistas e de vandalismo na sede dos Três Poderes em Brasília, 11 foram liberados e ficarão monitorados por tornozeleira eletrônica. Os nomes foram divulgados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape) na noite desta segunda-feira (23).

O grupo de manifestantes invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Entre os 11 liberados estão seis mulheres e cinco homens. O restante continuam detidos no Centro de Detenção Provisória II e na penitenciária feminina as mulheres. Confira a lista com os nomes abaixo:

- Eliel Alves

- Elaine Ferreira Gonçalves

- Franceli Soares da Mota

- Jeferson Franca da Costa Figueiredo

- Leandro do Nascimento Cavalcante

- Madalena Severa dos Santos

- Maria Aparecida Barbosa Feitosa

- Mario Jose Ott

- Ricardo Moura Chicrala

- Valeria Arruda Gil

- Zilda Aparecida Correia de Paula

