PRF rompe acordos com PF e MPs para enfrentar crime organizado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) decidiu cancelar todos os acordos de cooperação técnica com os Ministérios Públicos estaduais e com a Polícia Federal (PF). A medida foi tomada pelo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira.

Como consequência, os agentes que estavam atuando com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaecos), do Ministério Público, e com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos), da PF, terão que retornar às suas unidades de origem.

Em resposta, a Polícia Federal divulgou uma nota conjunta com a PRF, reafirmando que a parceria entre as duas instituições é permanente e essencial no combate ao crime organizado. A nota destaca que o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) é composto por diferentes forças policiais que atuam de forma coordenada e complementar.

As duas instituições também anunciaram uma reunião para alinhar estratégias e fortalecer a integração, especialmente no que se refere às Ficcos. A reunião seguirá as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), respeitando os limites constitucionais.

A decisão foi criticada por especialistas e autoridades do setor, que consideram a medida um retrocesso no enfrentamento ao crime organizado.

