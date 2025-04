Primeira audiência sobre feminicídio de Vanessa Ricarte acontece nesta sexta-feira

Está prevista para a tarde desta sexta-feira (25), a primeira audiência de instrução sobre o feminicídio da jornalista e funcionária do Ministério Público do Trabalho (MPT/MS), Vanessa Ricarte, de 42 anos, assassinada a facadas pelo ex-companheiro Caio Cesar Nascimento Pereira. O crime aconteceu em 12 de fevereiro deste ano.

O advogado de defesa de Caio, Renato Cavalcante Franco, explicou que, em regra, “são ouvidas as testemunhas de acusação, como policiais e outras testemunhas que o Ministério Público tenha arrolado”.

Ele ainda destacou que o objetivo da audiência é que “os trabalhos sejam realizados com tranquilidade de maneira que os fatos sejam esclarecidos para, no fim, no caso de acontecer um Júri, que tudo que vai ser produzido neste momento esteja íntegro e apto para os futuros jurados que decidirão em relação ao caso”.

Renato também afirmou que “o acusado será ouvido por último” e que, devido à complexidade do caso e ao número de testemunhas, “é possível que uma nova audiência seja marcada para o interrogatório de Caio”.

O juiz Carlos Alberto Garcete, titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri, será o responsável pela condução dos trabalhos durante a audiência.

Crime - Vanessa foi assassinada horas após registrar um boletim de ocorrência por agressão na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e conseguir uma medida protetiva contra Caio.

O crime aconteceu na casa onde o casal morava, no bairro São Francisco. Ela teria retornado ao local para pegar seus pertences, acompanhada de um amigo, momento em que foi atacada. Vanessa chegou a ser socorrida e levada para a Santa Casa de Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.

Caio Cesar Nascimento Pereira está preso desde o crime, após ser detido em flagrante pela Polícia Militar.

O JD1 Notícias procurou o advogado da acusação, Ítalo Gusmão, para obter mais informações sobre as expectativas para a audiência e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também