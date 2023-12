Processo de jornalista que matou mulher em acidente vai para o Tribunal do Júri, decide juiz

O processo envolvendo o acidente de trânsito que resultou na morte de Belquis Maidana, de 51 anos, e deixou João Paulo Alves, de 43 anos, gravemente ferido, teve um desdobramento essa semana. O jornalista e ex-servidor público estadual comissionado, Guilherme de Souza Pimentel, de 30 anos, apontado pela Polícia como responsável pelo acidente, terá seu caso agora analisado pelo Tribunal do Júri em Campo Grande.

Em decorrência do acidente com morte, Guilherme de Souza Pimentel foi detido em flagrante (dia 09/12) pelas autoridades policiais, sendo acusado de crime de homicídio, crime de embriaguez ao volante e crimes de lesão corporal grave.

Diante da gravidade dos fatos, o juiz Marcio Alexandre Wust, da 6ª Vara Criminal, determinou que o caso seja encaminhado ao Tribunal do Júri para que seja devidamente conhecido e julgado.

O magistrado ressaltou que a decisão de enviar o processo para o Tribunal do Júri baseia-se na natureza do crime, que é considerado um atentado contra a vida. O desenrolar do caso seguirá agora os trâmites legais no Tribunal do Júri.

