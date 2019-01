Paulo César Zeni assume o DAEX

O Departamento Especial de Apoio às Atividades de execução do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (DAEX), terá a partir de hoje um novo coordenador. Assumirá a coordenação o Promotor de Justiça e Assessor Especial do PGJ, Paulo César Zeni. A publicação saiu no DOMP desta segunda-feira (7).

O anúncio foi feito ainda em dezembro de 2018, durante reunião de encerramento das atividades. Na ocasião, o Promotor de Justiça e Coordenador do Centro de Pesquisa, Análise, Difusão e Segurança da Informação (CI) Antonio André David Medeiros, aproveitou para parabenizar todos os servidores que desempenharam o excelente trabalho no Departamento e agradeceu o apoio e a dedicação de todos:

“Nó assumimos o DAEX há uns três anos, e foi um desafio dado pelo Procurador-Geral de Justiça. O DAEX deixou de ser um ponto negativo e passou a ser um ponto positivo na Instituição, após passar por uma reforma administrativa de todos os fluxos. E desde então, saíram vários produtos que viraram boas práticas que está sendo copiado por promotores de outros Estados. Deixo feliz a coordenação principalmente em saber que quem assumirá a partir de agora é o Paulo Zeni que tem larga experiência e dará novas visões ao DAEX”, concluiu o Promotor Antonio André.

O Promotor de Justiça e Assessor Especial do PGJ, Paulo César Zeni aproveitou também para destacar o trabalho desenvolvido pelo colega no Departamento Especial de Apoio às Atividades de execução:

“O DAEX está bem organizado, o Antonio fez um excelente trabalho. Hoje eles têm um sistema eficiente, ganharam um prêmio. Então de certo modo a minha função é receber o bastão para manter o ritmo do departamento e me parece que o nível de organização que eles têm hoje é referência nacional. Vai ser uma experiência nova para mim, pois tenho algumas ideias e propostas que podem vir a somar”.

DAEX

Em setembro de 2018, o Promotor de Justiça Antonio André David Medeiros foi um dos vencedores do 9º Congresso Brasileiro de Gestão do MP. O promotor conquistou o terceiro lugar na categoria Utilidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional, com o Projeto “Expert – Portal Daex – Sistema de apoio técnico às atividades de execução”.

O Projeto é idealizado pelo Ministério Público do Estado, por meio do DAEX que baseia-se em uma solução de Tecnologia da Informação consistente em um sistema que disponibiliza ao usuário, membros e servidores, uma ferramenta de gestão de pedidos de análises técnicas, possibilitando a formulação de pedidos de forma estruturada e objetiva.

Essa ferramenta permite que o usuário também monitore seus pedidos com as previsões das datas de entrega, andamento, bem como acesso à análise preliminar e aos laudos de análise concluídos em formato pdf assinados digitalmente, a qualquer tempo.

