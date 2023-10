Promotor investiga sumiço de veículos apreendidos em Ponta Porã

A 1ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã, abriu um procedimento preparatório para investigar a prática de peculato/desvio relacionada a veículos apreendidos que não foram restituídos nem localizados.

Os fatos que deram origem ao procedimento preparatório remontam a uma ação policial ocorrida em 2016, quando policiais do Setor de Investigação e Apoio Tático Operacional (S.I.A.T.O) apreenderam diversos veículos na rodovia MS-164 sob suspeita de financiamento fraudulento.

Na época, os condutores dos veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e alegaram que estavam envolvidos no transporte de mercadorias procedentes do Paraguai.

Um inquérito policial foi instaurado para investigar a situação, mas foi pedido arquivamento devido à inércia das instituições financeiras e à falta de informações sobre o local onde supostamente ocorreram as fraudes.

Os motoristas envolvidos explicaram que haviam sido contratados como "freteiros", sendo prática comum entre eles adquirir veículos financiados para transportar mercadorias do Paraguai, considerando o risco de perda desses veículos em ação policial.

No âmbito da investigação, ofícios foram expedidos às instituições financeiras para que informassem sobre a situação dos financiamentos dos veículos e se havia ocorrido algum crime de estelionato ou mero descumprimento contratual.

Também foi solicitado que indicassem o local onde as supostas fraudes teriam ocorrido e que expressassem seu desejo de processar os autores dos crimes. Entretanto, não houve manifestações por parte das vítimas, ou seja, as instituições financeiras.

Quanto aos veículos apreendidos durante a ação policial, as autoridades requisitaram informações sobre o paradeiro dos mesmos, mas, até o momento, não foram localizados.

Isso levou à abertura do procedimento preparatório pelo promotor George Zarour Cezar, que agora se encarrega de conduzir a investigação a fim de esclarecer os fatos relacionados ao suposto desvio desses veículos.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também