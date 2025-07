Promotor pede a condenação de acusados fraude em licitação do Hospital Regional

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do promotor de Justiça Adriano Lobo Viana de Resende, apresentou alegações finais e pediu à Justiça a condenação de Luiz Antônio Moreira, Michela Ximenes Castellon, Carlos Almeida de Araújo, Mauro Raupp Estrela, Marcus Rossetini de Andrade Costa, José Scarpin Ramos, além das empresas Neoline Produtos e Serviços Hospitalares Ltda e Lab Pack Produtos Hospitalares Ltda.

Segundo o MPMS, os acusados agiram em conjunto, de forma dolosa, para fraudar e direcionar dois pregões eletrônicos destinados à compra de reagentes laboratoriais pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, no ano de 2016. O objetivo, conforme a denúncia, foi beneficiar diretamente os empresários e as empresas citadas.

O Ministério Público afirma que houve manipulação da formação de preços, com elevação artificial dos valores dos reagentes laboratoriais, gerando danos aos cofres públicos e vantagens indevidas às empresas Neoline e Lab Pack e aos demais réus.

De acordo com o MPMS, tratou-se de uma atuação coordenada e intencional para garantir que as empresas acusadas continuassem fornecendo os produtos, mesmo sem respaldo técnico ou jurídico.

O promotor explica que, com o equipamento pertencente ao patrimônio do Estado completamente inservível, os próprios empresários simularam uma situação de fornecimento exclusivo, impedindo a participação de outras empresas e comprometendo a lisura do processo licitatório.

O prejuízo aos cofres públicos, segundo o Ministério Público, foi de R$ 2.257.978,07. Em um dos contratos analisados, referente à tomada de preços nº 126/2016, foi constatado um sobrepreço de 155,02% em comparação com o valor médio de mercado para os itens selecionados.

“O que se verifica é que os requeridos frustraram o caráter competitivo e a própria licitude dos procedimentos licitatórios, com vantagens patrimoniais indevidas e lesão ao erário”, afirmou o promotor Adriano Lobo Viana de Resende.

O MPMS afirma que os acusados violaram o artigo 10, incisos V e VIII, e o artigo 3º da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), por contratarem de forma superfaturada uma empresa previamente escolhida, contrariando os princípios da moralidade e da impessoalidade.

Segundo a promotoria, os envolvidos usaram uma justificativa considerada inidônea e falsa para direcionar a contratação dos reagentes de uma marca específica, fornecida exclusivamente pelas empresas Neoline Produtos e Serviços Hospitalares Ltda e Lab Pack Produtos Hospitalares Ltda.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul requereu que a Justiça julgue procedente a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, condenando todos os réus nos termos do pedido inicial.

O valor da causa ultrapassa R$ 6 milhões. Agora, os demais réus deverão apresentar suas alegações finais, e caberá à Justiça decidir se condena ou não os acusados.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também