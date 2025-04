Promotora vai fiscalizar Controladoria de Água Clara

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um Procedimento Administrativo para acompanhar a atuação da Controladoria do Município de Água Clara. A ação tem como objetivo verificar a regularidade na aplicação das normas que regem a contabilidade pública.

A iniciativa é comandada pela promotora de Justiça Laura Assagra Rodrigues Barbosa Pimenta, que irá monitorar a aplicação do Decreto nº 10.540/2020. O decreto institui o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), que obriga municípios e demais entes federativos a utilizarem um sistema único de contabilidade pública.

Cabe aos órgãos de controle interno fiscalizar se o sistema está sendo corretamente implantado e utilizado pelos municípios. A promotora determinou a expedição de ofício ao prefeito de Água Clara, que terá o prazo de 15 dias para responder ao MPMS com as informações solicitadas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também