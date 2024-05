Promotoria de Miranda apura uso de maquinário público em benefício particular

Um procedimento preparatório foi aberto pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), através da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Miranda, para investigar um possível ato de improbidade administrativa. A denúncia envolve a utilização de veículos da frota municipal em benefício particular na região da Rua General Câmara, esquina com a Rua Benjamin Constant.

O denunciante apresentou registros do maquinário no local. A promotora responsável pelo caso é Talita Zoccolaro Muritiba. O prefeito Fábio Florença explicou que a utilização dos veículos não se tratava de uma obra pública, mas de uma ação para atender ao pedido dos moradores da região de topografia baixa, que estavam tendo suas residências invadidas pela água devido a uma chuva torrencial.

Atualmente, o procedimento preparatório segue em tramitação e pode ser convertido em inquérito civil.

