Quem dÃ¡ mais? MansÃ£o de Cafu vai a leilÃ£o por ordem judicial

Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, foi capitão do penta da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo de 2002. Atualmente, o ex-jogador tem uma dívida estimada em R$ 9,5 milhões, referente a uma ação movida pela VOB Cred Secturitizadora contra a Capi-Penta International Football Player Ltda, uma empresa do ex-atleta.

Por isso, a 1º Vara Cível de Barueri/SP, autorizou o leilão de uma mansão de Cafu, com lance inicial de R$ 40 milhões. Caso não seja arremata até às 15h do dia 14 de abril, será levada a um segundo leilão, podendo ser comprada por R$ 20 milhões.

Se a casa for arrematada, o ex-jogador deve deixar a mansão junto da família em 45 dias após a notificação. O valor pode ser pago à vista ou parcelado, com entrada de 25% do valor.

A defesa de Cafu pediu o cancelamento do leilão, e questionam o leiloeiro escolhido pela Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também