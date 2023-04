Ary Raghiant representará o TJMS no Conselho Nacional de Justiça

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Des. Sérgio Fernandes Martins, designou o Des. Ary Raghiant para representar o TJ do Estado na junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Raghiant afirmou que representar o Estado no CNJ impõe um novo desafio na sua carreira, mas afirma que não está amedrontado pela nova responsabilidade.

“Agora, representar, por delegação do presidente Sérgio Fernandes Martins, o Tribunal de Justiça de MS, nos impõe um novo desafio, fruto dos anseios do TJMS, notadamente no que diz respeito aos direitos e prerrogativas dos magistrados de segundo grau, questões administrativas e financeiras de interesse da Corte de Justiça, dentre outros temas que estão na pauta do CNJ. Creio que, com a ajuda e direção do presidente, dos demais desembargadores que compõe o Colegiado e ainda dos juízes auxiliares da administração, da Amamsul e demais atores do sistema de justiça, poderemos ter êxito nas pautas que exigem atenção do TJMS”, explicou o magistrado.

O desembargador destacou que já houveram reuniões para traçar os temas prioritários para serem tratados junto ao CNJ no primeiro semestre.

“É óbvio que as pautas podem sofrer ajustes no decorrer do tempo, na medida em que as prioridades vão sendo alteradas. Temos lá pautas positivas que poderão assegurar direitos e prerrogativas dos magistrados, como também pautas negativas como, por exemplo, temas que dizem respeito a questões que podem impactar no orçamento do Tribunal”, comentou.

“O que os desembargadores e juízes de Mato Grosso do Sul podem ter certeza é que me esforçarei ao máximo para honrar essa delegação, estando sempre aberto ao diálogo, sugestões e, sobretudo, ao trabalho”, concluiu.

