Rapaz acusado de matar Vandermarcio no Caiobá segue preso, decide TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve a prisão de Gustavo Mendes de Souza Paulino, apontado como envolvido no assassinato de Vandermarcio Gomes da Silva Junior, de 22 anos, ocorrido em 25 de maio deste ano, no bairro Portal Caiobá II, em Campo Grande.

A decisão foi tomada pela desembargadora Elizabete Anache, que negou a concessão de liminar solicitada pela defesa do acusado para sua soltura. Segundo a magistrada, não há evidências de constrangimento ilegal na prisão, que está devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.

De acordo com o laudo pericial, Vandermarcio morreu devido a um atropelamento brutal, apresentando o tórax esmagado e lesões nos membros inferiores. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que destacou que o acusado é uma pessoa temida na região.

Para a desembargadora, existem indícios de que Gustavo Paulino teria deliberadamente atropelado a vítima e, após o ocorrido, deixado a região onde residia (sendo preso no Paraná). O pedido de liberdade deverá ser analisado posteriormente por um colegiado de desembargadores. Até lá, o acusado segue recolhido em unidade prisional.

Veja o momento que Vandermárcio foi socorrido pelas equipes de resgate do Samu e Corpo de Bombeiros:

