Rapaz que matou a filha e a esposa para não pagar pensão vai a júri popular, decide juiz

O juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, decidiu que João Augusto Borges de Almeida será levado a julgamento pelo júri popular por matar a companheira Vanessa Eugênia Medeiros, de 23 anos, e a filha do casal, Sophia Eugênia Borges, de apenas 10 meses.

O crime ocorreu em 26 de maio deste ano e causou forte comoção em Campo Grande pela extrema violência empregada, abalando inclusive os investigadores da Polícia Civil que atuaram no caso. João Augusto segue preso preventivamente.

Na época, os corpos das vítimas foram encontrados carbonizados na rua Desembargador Ernesto Borges, no Núcleo Industrial Indubrasil, em Campo Grande.

Policiais que atenderam a ocorrência relataram que o bebê estava totalmente queimado sobre o corpo da mãe, cena descrita como chocante por quem presenciou.

O réu será julgado pela prática de duplo feminicídio qualificado. A defesa tentou retirar as qualificadoras, mas o magistrado manteve todas. Com isso, caberá ao Conselho de Sentença analisar eventual exclusão durante o julgamento.

Além dos homicídios, João Augusto também responderá por ocultação de cadáver. O julgamento está previsto para ocorrer em fevereiro, caso a defesa não apresente recursos que possam retardar a sessão.

Durante as investigações, o acusado teria justificado o crime afirmando que não queria pagar pensão alimentícia diante do processo de separação.

