'Rato' vai a jÃºri popular por assassinato de militar em Campo Grande

A Justiça de Campo Grande determinou que Sidnei Cleber Alves, o "Rato", de 34 anos, será julgado pelo júri popular. A acusação é pelo assassinato a tiros de Dionathan Goldoni Vilhalba, cabo do Exército Brasileiro, de 26 anos, ocorrido em 14 de dezembro de 2022, por volta das 12 horas, na Rua dos Cafezais, Bairro Jardim das Macaúbas.

Segundo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), Sidnei Cleber Alves, auxiliado por terceiros não identificados, disparou tiros contra duas mulheres nas mesmas circunstâncias. Por sorte, as mulheres conseguiram escapar sem ferimentos graves. Dionathan Goldoni Vilhalba não teve a mesma sorte, morrendo no local.

Sidnei Cleber Alves está preso desde 11 de agosto de 2023. Ele nega qualquer participação nos crimes, alegando que estava internado na época dos fatos.

A Justiça decidiu que o destino de Sidnei Cleber Alves será determinado pelo júri popular. As acusações incluem homicídio qualificado, com agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, e tentativa de homicídio em relação às duas mulheres que sobreviveram ao ataque.

A data do julgamento ainda será marcada, e cabe recurso contra a decisão. Enquanto isso, Sidnei permanecerá em presídio. O caso segue em tramitação na Justiça.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Polícia AGORA: Jovem morre após ser baleado na cabeça no Los Angeles

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia AGORA: Jovem morre após ser baleado na cabeça no Los Angeles

Deixe seu Comentário

Leia Também