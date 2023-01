Renan Calheiros pede ao STF extradição de Bolsonaro

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) enviou nesta segunda-feira (9) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), um pedido de extradição imediata dos Estados Unidos para o Brasil do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de sua prisão preventiva caso ele descumpra com a determinação. As informações são do g1.

O parlamentar afirma que Bolsonaro tem "participação ativa e responsabilidade" nos ataques terroristas que resultaram na invasão e destruição do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e o STF.

No documento, Calheiros ainda pede que se inclua Bolsonaro como investigado nos ataques terroristas, além de pedir que o ex-presidente dê explicações sobre "sua participação nos atos antidemocráticos" e "acerca de sua reunião ocorrida em Orlando" com Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e, agora, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Calheiros afirma no documento que Bolsonaro utilizou seu tempo em frente ao cargo de presidente da República "para disseminar suas falas golpistas, preconceituosas e criminosas, cujo objetivo era, no fim, incitar sua turba a provocar uma ruptura institucional".

