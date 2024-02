Réu confesso de estupro e assassinato de criança de 6 anos vai a júri popular em MS

Por decisão da Justiça, Marcos Antônio Bairros, de 19 anos, vai enfrentar o Tribunal do Júri no dia 23 de abril deste ano, em Douradina, a 181 quilômetros de Campo Grande. Ele é acusado de sequestrar, estuprar e matar Sophia Leite de Almeida, de 6 anos, em fevereiro de 2023. O crime chocou o estado de Mato Grosso do Sul pela crueldade e covardia.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Bairros roubou a moto da mãe da vítima, na noite do dia 24 de fevereiro, na casa onde elas moravam, no centro de Douradina. Em seguida, ele levou a menina para uma plantação de soja, na zona rural, onde praticou atos sexuais com ela. Depois, ele a matou por asfixia, para evitar que ela o denunciasse.

O corpo de Sophia foi encontrado no dia seguinte, com sinais de violência e abuso. A polícia identificou Bairros como o autor do crime, após rastrear a moto roubada. Ele foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele disse que estava sob efeito de drogas e que não se lembrava de muitos detalhes.

O acusado foi denunciado por furto qualificado, estupro de vulnerável e homicídio triplamente qualificado (por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima). Ele foi pronunciado pela Justiça, ou seja, foi considerado apto a ser julgado pelo júri popular, formado por sete cidadãos sorteados.

A defesa de Bairros pediu a instauração de um incidente de insanidade mental, alegando que ele sofria de transtornos psiquiátricos. No entanto, o pedido foi negado pela Justiça, que entendeu que ele tinha plena consciência de seus atos. A defesa também arrolou testemunhas para depor no julgamento, assim como a acusação.

O júri popular é a última etapa do processo penal, onde os jurados decidem se o réu é culpado ou inocente, e o juiz fixa a pena, caso haja condenação. A expectativa é que o julgamento de Bairros seja longo e tenso, diante da gravidade do caso e da comoção social que ele provocou.

