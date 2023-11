Réu pelo assassinato de professora vai a júri em Campo Grande

Carlos Fernandes Soares, 35 anos, enfrenta o julgamento no tribunal do júri nesta quarta-feira (08) em Campo Grande, acusado do assassinato da professora Márcia Catarina Lugo Ortiz, de 57 anos, em outubro de 2021.

A sessão começou apesar do pedido de adiamento feito pela defesa do réu, que contou com a concordância do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), mas o julgamento prossegue na 2.ª Vara do Tribunal do Júri.

Carlos é acusado de homicídio qualificado, dissimulação, ocultação de cadáver e fraude processual, tendo tentado induzir peritos e o juiz ao erro.

O corpo da vítima, Márcia, foi localizado no Córrego Imbirussu, às margens da BR-262, na região do Bairro Coophavila. Durante a remoção do corpo do córrego, foram identificados sinais de ferimento na cabeça, cuja perícia confirmou ter sido ocasionado por um tiro na testa.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também