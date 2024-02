Réu por morte da namorada, Willian não se opõe a júri popular

Willian Junior Moraes Guimarães, de 26 anos, recebeu intimação judicial referente à decisão do juiz Aluízio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. A ordem é clara: Guimarães irá a julgamento popular devido ao acidente ocorrido em 14 de maio de 2023, que resultou na morte de sua esposa, Ângela Maria Santos Vieira, de 27 anos.

Naquela noite, Willian, dirigindo sob efeito de álcool e desrespeitando o sinal vermelho, se envolveu em um acidente de trânsito. As acusações formuladas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sustentam que o acusado conduzia seu veículo em alta velocidade, assumindo o risco de causar lesões graves, inclusive a morte de sua esposa.

Ao ser intimado, Willian Junior Moraes Guimarães optou por não recorrer da decisão, concordando em sentar no banco dos réus. O julgamento está marcado para o dia 3 de abril deste ano, pois a agenda do tribunal está lotada e não foi possível adiantar para março. Atualmente, o réu permanece preso aguardando o desfecho do caso.

