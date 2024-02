Reunião prepara ações para a 'Operação Átria' contra violência à mulher em MS

No período de 1º a 29 de março, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), em parceria com todos os Estados do Brasil, realizará a Operação Átria. O objetivo é reprimir e prevenir crimes de violência contra a mulher.

Antes do início da operação, uma reunião estratégica ocorreu com representantes de órgãos da Justiça e da segurança pública. Entre os participantes estavam o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pela Promotora de Justiça Clarissa Carlotto Torres, o Coordenador de Operações Integradas e Cooperação Interagências, Coronel PM Edimilson de Oliveira Ribeiro, e representantes das polícias Civil e Militar, e da Guarda Civil Metropolitana. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJMS também esteve presente na reunião.

A Operação Átria não se limitará a Mato Grosso do Sul; ela ocorrerá em âmbito nacional, englobando ações preventivas e repressivas, além de campanhas educativas. Diversas instituições unirão forças no combate a crimes contra a mulher.

Resultados da Operação Átria em 2023 - A última edição da Operação Átria, realizada em março de 2023, foi destacada como a maior já realizada no país para combater crimes contra a mulher. Segundo informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a operação resultou no atendimento de 79.586 vítimas e na prisão de 9.341 agressores em todo o Brasil. Além disso, mais de 37 mil medidas protetivas de urgência foram solicitadas.

Significado do Nome "Átria - O nome da operação faz referência à estrela principal da constelação "Triângulo Austral" no hemisfério estelar sul. Esta estrela, de coloração alaranjada, está presente na bandeira do Brasil. A escolha do nome visa simbolizar o reposicionamento das mulheres agredidas, buscando retirá-las da condição de vítimas e devolvendo-lhes seu lugar de destaque na vida. A Operação Átria destaca-se como uma iniciativa fundamental na luta contra a violência de gênero em todo o país.

