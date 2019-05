REVIRAVOLTA - Lama Asfáltica volta à estaca zero e deve anular sentenças

O Tribunal Regional Federal (TRF) de São Paulo, acaba de anular toda a Operação Lama Asfáltica, que, em seu âmbito, prendeu entre outros, o ex-governador André Puccinelli e o ex-deputado Edson Giroto. Em decisão proferida hoje, o desembargador federal Paulo Pontes, julgou a Justiça Federal de Mato Grosso do Sul incompetente para investigar e jugar o caso. “Uma leitura atenta da denúncia revela que não existe razão para que o caso seja

conhecido e julgado pela Justiça Federal. Não se vislumbra nos autos ofensa direta a bens, serviços ou interesses da União, de suas autarquias a empresas públicas, não se configurando a hipótese do art. 109, IV, da Constituição”, escreveu o desembargador Paulo Pontes.

A decisão do magistrado prende-se ao fato de que não se constatou a existência de recursos federais nas denúncias e remete a ação a Justiça Estadual de MS. O novo entendimento fará com que a “Lama Asfáltica”, volte à estaca zero. “Não há conexão probatória entre os fatos denunciados nos autos da ação penal originária e outros apurados no bojo da Operação Lama Asfáltica, que envolveriam fraudes licitatórias, peculato a outros delitos envolvendo recursos federais de convênios, a eventual lavagem de dinheiro daí derivada”, enfatizou o magistrado.

Com isso, o ex-secretário Edson Giroto e seu cunhado, Flávio Scrocchio, que seguem presos, devem ser soltos nos próximos dias. Clique no link e conheça a decisão.

