Execução de Gabriel Jordão no bairro Moreninha tem reviravolta na Justiça

O caso da execução a tiros de Gabriel Jordão Silva, de 23 anos, ocorrida em 1º de fevereiro de 2023, na rua Baguari, bairro Moreninha II, teve uma reviravolta no âmbito jurídico.

O crime, ligado a disputas de tráfico de drogas na região, levou à condenação de Ryan Victório Alencar Silva e Wellington da Silva Bernardo em júri popular, mas decisões recentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) modificaram parte das sentenças.

Na sentença inicial da 2ª Vara do Tribunal do Júri, o juiz Aluízio Pereira dos Santos havia condenado Ryan a 19 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, e Wellington a 29 anos e 2 meses de reclusão. Ambos recorreram da decisão ao TJMS.

No recurso, a defesa de Ryan alegou nulidade do julgamento devido a vício na quesitação e, subsidiariamente, pediu redução da pena, enquanto a defesa de Wellington questionou o reconhecimento da agravante de reincidência e apontou irregularidades na dosimetria da pena. O Ministério Público Estadual se manifestou contra os recursos, defendendo a manutenção das condenações.

A desembargadora Elizabete Anache, ao analisar os recursos, determinou mudanças significativas:

- Ryan Victório Alencar Silva: Teve seu recurso deferido integralmente, com a declaração de nulidade da sessão de julgamento. Será realizado um novo júri popular.

- Wellington da Silva Bernardo: Teve parcial provimento, com o afastamento da agravante de reincidência e nulidade da dosimetria da pena, que será recalculada conforme o art. 68 do Código Penal.

A decisão se baseou em vícios processuais identificados, como o indeferimento do pedido defensivo sobre colaboração premiada, que segundo a relatora confronta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permitindo sua aplicação independentemente da organização criminosa.

Com a decisão, o caso retorna para novas deliberações no tribunal do júri, com Wellington da Silva Bernardo tendo sua pena revisada por meio de nova dosimetria, enquanto Ryan Victório Alencar Silva deverá ser submetido a um novo julgamento.

