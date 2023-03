Roberto Jefferson diz que entregarÃ¡ armas e muniÃ§Ãµes para sair da prisÃ£o

O ex-deputado Roberto Jefferson solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a suspensão de sua prisão preventiva sob a condição que iria doar todas suas armas e munições. O mesmo pedido foi feito nesta segunda-feira (13) pela defesa do ex-parlamentar sob a alegação de perigo à sua saúde e vida.

Seguindo o pedido de ontem, a alegação é que o ex-deputado “não apresenta condições de saúde a ser acompanhado ou tratado” pelo sistema de saúde da administração penitenciária, e que a entrega das armas e munições serviria como uma forma de impedir que ele apresentasse risco à ordem pública.

Jefferson está preso desde outubro do ano passado, por determinação de Moraes, após uma série de ataques ao processo eleitoral e aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e STF.

Na ocasião, ele resistiu à prisão e realizou disparos de fuzil e até mesmo lançou granadas contra agentes da Polícia Federal que foram até a residência do político para realizarem sua prisão.

