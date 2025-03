Robinho completa neste sábado (22) um ano de prisão no Complexo Penitenciário P2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele está cumprindo pena por estupro coletivo após uma condenação pela justiça italiana, que determinou que ele cumprisse sua pena de 9 anos no Brasil.

Desde sua prisão, em 22 de março de 2024, Robinho tem se adaptado à rotina do sistema penitenciário, dividindo uma cela de 2x4 metros com outro detento.

Ele está no pavilhão 1, destinado a presos de grande repercussão, e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) afirmou que ele não recebe qualquer distinção no tratamento, participando das atividades padrão da prisão, como futebol e corrida durante o banho de sol.

Robinho também tem acesso a cursos profissionalizantes e programas de leitura, como o 'Clube da Leitura', que contribuem para a redução de pena.

Além disso, o ex-jogador tem demonstrado bom comportamento e mantém uma boa relação com outros detentos. Ele pediu à Justiça a redução de sua pena em 50 dias, com base na conclusão do curso profissionalizante de 'Eletrônica Básica, Rádio e TV', realizado durante o ano passado.

Robinho também está inscrito em outros cursos, como espanhol e agropecuária. Embora tenha completado um ano de prisão, ele ainda deve cumprir pelo menos mais dois anos no regime fechado antes de poder solicitar a progressão para o regime semiaberto, conforme as normas da Lei de Execuções Penais.

A progressão depende de um bom comportamento e da comprovação de atividades educacionais e profissionais dentro da prisão.

Durante o regime semiaberto, ele teria direito a saídas temporárias, uma oportunidade de ressocialização, mas ainda precisa cumprir parte da pena para fazer esse pedido. Atualmente, ele aguarda vagas de trabalho na Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimental (Funap), que emprega os presidiários dentro do sistema penitenciário.

