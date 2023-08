Rosa Weber encaminha denúncia contra Zé Trovão à PGR

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta segunda-feira (31), um pedido de investigação contra o deputado federal Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (PL-SC).

O pedido, feito pelo líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu (PR), se refere a um vídeo publicado por Zé Trovão em 21 de julho nas redes sociais, onde ele chama Lula de "bandido" e "ladrão", entre outras ofensas.

O envio do pedido à PGR é uma praxe no Supremo e é um procedimento previsto nas regras internas da Corte, já que, segundo a Constituição, cabe ao Ministério Público analisar indícios de crime e avaliar se existe a necessidade da abertura de investigações ou faz uma acusação formal na Justiça.

O relator original do pedido é o ministro Dias Toffoli, mas já que a Corte está em recesso, cabe à presidente Rosa Weber analisar casos urgentes.

