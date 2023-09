Rosa Weber marca data para primeiros julgamentos do 8 de janeiro

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, marcou para os dias 13 e 14 de setembro, durante sessões extraordinárias presenciais, o julgamento das três primeiras ações penais contra envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

As sessões terão início às 9h30 de cada dia e irão julgar os réus Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar e Moacir José dos Santos.

Os três são acusados de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado.

Caso sejam condenados por todos os crimes, os vândalos podem pegar até 30 anos de reclusão.

