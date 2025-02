Rumble e Trump Media entram com novo processo contra Alexandre de Moraes

Saiba Mais Justiça Empresa de Trump e plataforma Rumble processam Moraes nos EUA

A plataforma de vídeos Rumble e a empresa Trump Media & Technology entraram com uma nova ação nas Justiça dos Estados contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), neste sábado (22).

No processo, as empresas questionam a decisão de Moraes emitida na sexta-feira (21), que impõe o bloqueio do Rumble no Brasil, impôs multa diária de R$ 50 mil e determinou a indicação de um representante legal no país.

No documento, divulgado pelo g1, as duas empresas pedem a concessão de medida cautelar para não serem obrigada a cumprir com as determinações de Moraes.

“Na ausência de intervenção judicial imediata e medida cautelar, os requerentes sofrerão ainda mais danos irreparáveis, incluindo a perda de liberdade [prevista na] Primeira Emenda [da Constituição americana], desafios operacionais adicionais e uma erosão permanente da confiança do usuário”, diz o processo.

As empresas afirmam que Moraes está ignorando canais legais e “deliberadamente contornando a supervisão do governo dos EUA”.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Saiba Mais Justiça Empresa de Trump e plataforma Rumble processam Moraes nos EUA

Deixe seu Comentário

Leia Também