Sabatinas de Dino e Gonet devem ser agendadas para segunda semana de dezembro

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), indicou ao governo que deve agendar para a segunda semana de dezembro as sabatinas de Paulo Gonet, indicado à Procuradoria Geral da República (PGR), e Flávio Dino, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Dada o prazo estabelecido por Alcolumbre, as sabatinas devem ocorrer entre os dias 11 e 15 de dezembro, penúltima semana antes do início do recesso do final de ano.

Se a previsão do senador for confirmada, os indicados terão menos de 15 dias para realizar o tradicional “beija-mão”, onde os indicados aos cargos visitam gabinetes de senadores em busca dos votos necessários para serem aprovados no Senado.

Para serem aprovados aos cargos, ambos precisarão de maioria absoluta no Senado, ou seja, 41 dos senadores precisarão votar a favor das indicações.

