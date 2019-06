São Gabriel ganha novo Fórum

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, desembargador Paschoal Carmello Leandro, inaugurou, na manhã desta segunda-feira (10), o novo prédio do Fórum da comarca de São Gabriel do Oeste, situado na av. São Francisco, 550, no centro da cidade.

A solenidade contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa e de autoridades locais.

O presidente do TJ-MS ressaltou o desenvolvimento da comarca e o anseio da comunidade pela melhoria na estrutura física do Judiciário local. “Este prédio se constitui como um suporte às metas institucionais, ampliando a capacidade de produção de maneira ampla e moderna”.

O juiz diretor em substituição do foro da comarca de São Gabriel do Oeste, Fabio Henrique Calazans Ramos, agradeceu a administração do Tribunal de Justiça.

Para o presidente da Associação dos Magistrados de MS (Amamsul), juiz Eduardo Eugênio Siravegna Júnior, titular da 2ª Vara, a comarca conta agora com um prédio do fórum à altura da sua importância e do seu povo.

Dentre outras autoridades, estavam presentes o prefeito de São Gabriel do Oeste, Jefferson Luiz Tomazoni; o vice-presidente do TJ-MS, desembargador Carlos Eduardo Contar; a promotora de Justiça Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo; o defensor público Mateus Augusto Santana e Silva; o presidente da OAB/MS, Mansour Elias Karmouche; juiz auxiliar da Presidência do TJ, Atílio César de Oliveira Jr., e o diretor-geral do Tribunal de Justiça, Marcelo Vendas Righetti.

Estrutura

A área de 1.348,03 m², é situada em terreno doado pela prefeitura. A obra teve o investimento de R$ 3.683.800,17 e oferece estrutura moderna a todos os operadores do direito e jurisdicionados de São Gabriel do Oeste. Salas diversas e estacionamentos fazem parte da obra.

A Comarca de São Gabriel do Oeste foi criada pela lei nº 664, de 18 de setembro de 1986, e instalada no dia 6 de março de 1987.

