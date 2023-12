Secretaria do TRE-MS receberá reforma de R$ 1,8 milhão em Campo Grande

Na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (21), foi publicado o extrato do contrato referente à reforma e ampliação do prédio que abriga a Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) em Campo Grande.

O investimento total para essa empreitada é de R$ 1.899.880,02 (um milhão e oitocentos e noventa e nove mil e oitocentos e oitenta reais e dois centavos).

Conforme detalhado no extrato, a reforma abrangerá uma área de ampliação de 432,62m². Os trabalhos serão executados de forma pontual em algumas salas administrativas, bem como na área externa do imóvel localizado na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, número 23, no Parque dos Poderes.

A empresa responsável pela execução dos serviços é a CR Arquitetura e Construção Ltda.

