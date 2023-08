Secretário de segurança se reúne em Brasília para tratar de redução nos crimes

O titular da Secretária de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antonio Carlos Videira, estará em Brasília nesta semana para participar da 87ª Reunião Ordinária do Colégio Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp).

Contando com a participação dos titulares das Secretarias de Segurança de todo o país, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se reuniu com os secretários na manhã desta quinta-feira (17).

Durante o encontro, o ministro reafirmou que, para o êxito das ações de segurança pública, é necessário que haja um estreitamento de laços entre os estados e o Governo Federal.

"Temos procurado formular ideias que tenham um alcance estratégico, que seja ao mesmo tempo tático operacional, que precisam ser vinculadas a ações cotidianas práticas, como o combate ao tráfico de drogas, descapitalização das organizações criminosas, mas isso exige a cooperação federativa", comentou.

Para Sandro Caron, presidente do Consesp e secretário de segurança pública do Rio Grande do Sul, a integração entre os órgãos está fortalecida, e destaca que essa aproximação deve ser usada para fortalecer a inteligência estratégica das forças de segurança.

Outro assunto discutido durante o encontro foi a redução das mortes violentas intencionais nos seis primeiros meses do ano, que registrou uma queda de 3,4%, número que, segundo Dino, foi 3 vezes maior que o registrado em 2022, quando a queda foi de 1%.

Videira apontou que Mato Grosso do Sul foi um dos estados que contribuiu para a diminuição de mortes violentas em nível nacional, já que, em números absolutos, os homicídios registraram queda de 8,3% no estado.

O secretário sul-mato-grossense também tratou da redução de custos para a aquisição de equipamentos e veículos para as forças de segurança, a partir da adesão à atas nacionais de registro de preços.

"Nós temos usado bastante essas atas, o que permitiu ampliar o reaparelhamento da segurança pública do estado", afirmou.

Outro ponto discutido foi a saúde mental dos policiais e servidores da segurança pública.

"Estamos implantando programas voltados para isso e vamos discutir com os secretários modelos que possam receber investimentos, inicialmente de 100 milhões de reais para o Brasil todo e, que além disso receberá ainda 100 milhões dos estados como um todo, para serem aplicados na saúde mental e valorização profissional", afirmou o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar.

Deixe seu Comentário

Leia Também