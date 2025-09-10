Menu
Justiça

Sejusp abre consulta pública para modernização do Sistema de Gestão Operacional

A ferramenta é utilizada pelas polícias e outras forças de segurança há mais de 14 anos

10 setembro 2025 - 16h40Taynara Menezes
O novo modelo do SGO será dividido em cinco áreas funcionaisO novo modelo do SGO será dividido em cinco áreas funcionais   (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) anunciou nesta quarta-feira (10), a realização de uma audiência pública para a apresentação do projeto de modernização do Sistema de Gestão Operacional (SGO). Esta ferramenta central, usada pelas polícias e outras forças de segurança do Estado, está em operação há mais de 14 anos.

O encontro ocorrerá no dia 24 de setembro, às 9h, de forma on-line, e será aberto à participação de empresas do setor de tecnologia, entidades de classe, sociedade civil e órgãos de controle. 

O principal objetivo da audiência é apresentar os detalhes do novo projeto, colher sugestões técnicas e subsidiar a elaboração do Termo de Referência, que servirá como base para a futura contratação de uma empresa especializada para o fornecimento do sistema. Atualmente, o serviço é terceirizado pelo governo estadual.

De acordo com a Sejusp, a modernização do SGO visa integrar as forças de segurança com as tecnologias mais avançadas do mercado, explorando recursos como mobilidade, inteligência artificial, integração em tempo real, uso em nuvem e interoperabilidade entre sistemas distintos.

O SGO atual é responsável pelo registro, acompanhamento e gestão das atividades operacionais das principais forças de segurança estaduais, incluindo a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Perícia Oficial e o sistema socioeducativo.

Estrutura e Inovação

O novo modelo do SGO será dividido em cinco áreas funcionais: Atendimento e Despacho (CAD), Polícia Judiciária, Polícia Militar, Administração Penitenciária (AGEPEN) e Sistema Socioeducativo (SAS/UNEI). Fornecedores poderão apresentar soluções para uma ou mais dessas áreas, desde que atendam a critérios de interoperabilidade, modularidade, segurança da informação e portabilidade, evitando dependência de fornecedores exclusivos.

A Sejusp busca priorizar a conectividade entre sistemas já existentes, aproveitando tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem e Internet das Coisas (IoT), em vez de criar soluções do zero. A arquitetura esperada permitirá evolução contínua, integração via APIs padronizadas e rápida adaptação a novos parceiros ou plataformas.

Links para acesso:

Documentos técnicos e regulamento da audiência: Clique aqui

Formulário para envio de sugestões: Clique aqui

