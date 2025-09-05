Menu
Justiça

Sem autoria definida, investigação de homicídio no Vila Santa Eugênia é encerrada

A investigação sobre o homicídio de Paulo Antônio da Silva Capelaxio, em Campo Grande, foi arquivada pela Justiça por falta de comprovação da autoria

05 setembro 2025 - 10h12Vinícius Santos
Viatura PCMS - Viatura PCMS -   (Foto: Reprodução)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) solicitou o arquivamento das investigações sobre a morte de Paulo Antônio da Silva Capelaxio, de 36 anos, ocorrida em janeiro deste ano. 

A vítima teria sido agredida na rua José Domingos, no Bairro Vila Santa Eugênia, e foi encontrada por populares deitada em via pública. Acionada, a equipe de socorro médico encaminhou Paulo à Santa Casa, onde ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O caso foi investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que realizou diligências e ouviu testemunhas. Segundo a 20ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, apesar de haver suspeitas, não foi possível comprovar quem cometeu o crime.

“Apesar da exteriorização do crime, não houve identificação da autoria para a devida resposta estatal. Não há como oferecer denúncia sem a identificação do autor, conforme prevê o Código de Processo Penal”, informou o órgão.

Diante disso, a Justiça atendeu ao pedido do MPMS e determinou o arquivamento do caso.

