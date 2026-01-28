Sem concorrência, Romão Ávila deve seguir como chefe do MPMS

A eleição para a escolha do Procurador-Geral de Justiça (PGJ), cargo máximo do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), contará com candidatura única. A informação foi confirmada oficialmente pelo próprio órgão ministerial.

O atual Procurador-Geral de Justiça, Romão Avila Milhan Junior, é o único nome inscrito para continuar à frente da chefia do MPMS. Com isso, o processo eleitoral ocorre dentro dos trâmites legais previstos, com a realização da eleição interna e, posteriormente, o encaminhamento do nome ao Governo do Estado.

Romão Avila está no comando do Ministério Público desde 2024. Segundo o MPMS, durante a atual gestão, o procurador-geral tem adotado medidas voltadas ao fortalecimento da presença institucional do órgão em todo o Estado e também em âmbito nacional. As ações incluem projetos, iniciativas tecnológicas e agendas institucionais.

Ainda conforme o Ministério Público, o trabalho desenvolvido pela gestão atinge áreas estratégicas da sociedade, como saúde, educação, combate à violência contra a mulher, segurança pública e aplicação da justiça, com impacto direto no fortalecimento de políticas públicas voltadas à população.

Desde seu ingresso na instituição, Romão Avila Milhan Junior teve participação ativa em órgãos administrativos do MPMS, além de atuação na Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP-MS) e na Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp).

