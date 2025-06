'Sem saco para piadinhas', médico terá que pagar R$ 20 mil após paciente perder testículo

A Justiça de Alagoas condenou um médico a pagar R$ 20 mil de indenização a um paciente que perdeu um testículo após erro de diagnóstico e falhas no atendimento no Hospital Nossa Senhora do Bom Conselho, em Arapiraca. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (16), e ainda cabe recurso.

O caso ocorreu em março de 2012, quando o paciente procurou a unidade hospitalar com fortes dores testiculares. Segundo o processo, o médico responsável fez um diagnóstico inadequado e adotou um procedimento incorreto, o que acabou resultando na perda do órgão reprodutor.

A indenização foi fixada em R$ 10 mil por danos morais e outros R$ 10 mil por danos estéticos. Os valores deverão ser corrigidos com base na taxa Selic desde a data do ocorrido.

De acordo com o laudo pericial anexado aos autos, apesar de o primeiro atendimento ter ocorrido sem demora, o clínico geral não tomou as providências adequadas diante da suspeita de uma emergência urológica. O diagnóstico inicial foi de "cólica nefrética", o que, segundo o perito, mascarou o real problema: uma torção testicular.

O laudo destacou ainda que a conduta do médico ao apenas prescrever analgésicos e recomendar que o paciente procurasse um urologista foi inadequada. O protocolo correto, segundo o perito, exigiria a internação imediata do paciente, além da solicitação urgente de avaliação por um cirurgião de plantão e, se necessário, o encaminhamento a um hospital com atendimento especializado em urologia.

Na sentença, a juíza responsável pelo caso considerou que houve negligência e imperícia na conduta do médico, que deixou de seguir os protocolos estabelecidos para casos de emergência urológica. A liberação do paciente sem os cuidados necessários configurou a responsabilidade civil do profissional.

