Sérgio Martins do TJ é finalista em prêmio de inovação

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o Des. Sérgio Fernandes Martins, se tornou finalista na categoria Liderança Exponencial da quarta edição do Prêmio de Inovação do J.EX, um programa executivo voltado para lideranças do ecossistema de Justiça.

Além do Desembargador, o Estado também se destaca com a presença da Central de Processamentos Eletrônico (CPE) na categoria Inovação na Gestão.

A premiação tem como objetivo reconhecer e incentivar iniciativas inovadoras em tecnologia, gestão e outras metodologias aplicadas ao Poder Judiciário e demais instituições.

“A satisfação já está em fazer parte desse elenco, e agora, com essa indicação, sinto-me ainda mais responsável em tomar decisões acertadas para melhorar a entrega de resultados que, para mim, envolve novas tecnologias e valorização das pessoas”, comentou o presidente do Tribunal de Justiça sul-mato-grossense.

O juiz diretor da CPE, Olivar Augusto Roberti Coneglian, aponta que a premiação demonstra o sucesso da CPE, mas afirma que ela estar presente entre os colocados já era algo esperado.

“Quando se fala de inovação, quando se pensa em gestão do Poder Judiciário, a Secretaria Judiciária de Primeiro Grau (CPE) é um exemplo claro. É um formato de processamento das ações judiciais que surgiu no TJMS e que fora replicado em vários tribunais do Brasil. Fruto do comprometimento e do trabalho de várias administrações do tribunal. Ter a CPE como finalista do Prêmio de Inovação é algo natural, já que ela consegue, por um novo formato de processamento das ações, de um lado dar maior celeridade processual, e de outro gerar economia administrativa”, pontuou.

